Come è andato il confronto tra Marotta e gli arbitri nei momenti concitati dopo Inter-Atalanta
Dopo la partita tra Inter e Atalanta, si sono verificati momenti intensi con confronti tra i dirigenti nerazzurri e gli arbitri. L'Inter ha mantenuto un silenzio deciso, in particolare riguardo all'episodio tra Scalvini e Frattesi, e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche nei confronti dell'arbitro e del VAR. La discussione si è concentrata principalmente su questa azione specifica durante il match.
Il silenzio furibondo dell'Inter dopo il match contro l'Atalanta nei confronti di arbitro e VAR ha basi solide soprattutto per l'episodio Scalvini-Frattesi. Di fronte all'errore del direttore di gara Manganiello (e al monitor Gariglio) gli osservatori AIA Di Marco e Gervasoni hanno dovuto constare nell'immediato post partita le fondate proteste del Presidente Marotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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