Come è andato il confronto tra Marotta e gli arbitri nei momenti concitati dopo Inter-Atalanta

Dopo la partita tra Inter e Atalanta, si sono verificati momenti intensi con confronti tra i dirigenti nerazzurri e gli arbitri. L'Inter ha mantenuto un silenzio deciso, in particolare riguardo all'episodio tra Scalvini e Frattesi, e non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche nei confronti dell'arbitro e del VAR. La discussione si è concentrata principalmente su questa azione specifica durante il match.