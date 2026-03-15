Come ci si veste per gli Oscar 2026 | il dress code dell'Academy vieta casual e streetwear
Per la cerimonia degli Oscar 2026, il dress code dell’Academy impone abiti formali e raffinati, escludendo capi casual e streetwear. La notte degli Oscar si svolge con un massimo di eleganza, in linea con il prestigio dell’evento. Le star indossano abiti couture, abiti lunghi e smoking, rispettando le rigide regole di abbigliamento stabilite per la serata.
Come ci si veste per la fatidica notte degli oscar? La cerimonia ha un dress code improntato all'eleganza e alla formalità dato il prestigio del riconoscimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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