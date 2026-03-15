Come Bertagnolli nessuno mai | è oro nello slalom speciale ipovedenti

Giacomo Bertagnolli ha conquistato cinque medaglie nelle cinque gare di slalom speciale ipovedenti ai Giochi di Milano Cortina 2026, un risultato senza precedenti. La sua prestazione si distingue per continuità e successo, rendendolo un protagonista assoluto in questa disciplina. Nessuno ha mai ottenuto un risultato così nelle Paralimpiadi di questa edizione.

Come lui nessuno mai. Difficile dire qualcosa di diverso per Giacomo Bertagnolli, che su cinque gare va a medaglia altrettante volte nelle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Per non farsi mancare nulla, ha coronato la chiusura dei Giochi invernali con un oro nello slalom speciale ipovedenti, conquistato assieme alla guida Andrea Ravelli con 1.29.29. Una gara strepitosa che vale il settimo oro per l’Italia, in un’edizione che passerà alla storia delle Paralimpiadi per la nostra nazionale, con il record di Lillehammer 1994 letteralmente sgretolato. Per il 27enne di Cavalese un bottino di due ori (oltre a questo pure quello nella combinata), due argenti (gigante e SuperG) e un bronzo (discesa). 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo” Paralimpiadi, straordinario Giacomo Bertagnolli: vince l’oro nello slalomGiacomo Bertagnolli, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha centrato un’altra impresa sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, conquistando la medaglia d’oro... Contenuti e approfondimenti su Come Bertagnolli Discussioni sull' argomento Paralimpiadi, il campione Bertagnolli: Sciare è libertà, voglio divertirmi e punto al massimo, fare cinque su cinque; Dal glaucoma alla libertà di sciare; Giacomo Bertagnolli nella storia: medaglia d'argento nel Gigante, quarta per lui a Milano Cortina; Giacomo Bertagnolli inarrestabile: l'oro è la terza medaglia a Milano-Cortina. E come Chiara, anche Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli calano il poker di medaglie in quattro gare. Per loro è il terzo poker in altrettante Paralimpiadi. Non lo so, ditemi voi se è legale tutto ciò... #MilanoCortina2026 #Paralimpiadi #EurosportSCI x.com Argento per Giacomo Bertagnolli nel gigante dello sci alpino (categoria visual impaired): dopo aver dominato la prima manche, il fiemmese è stato superato dall’austriaco Johannes Aigner (3° oro come la sorella Veronika) nella seconda discesa. Dodicesima facebook