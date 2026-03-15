Come Bertagnolli nessuno mai | è oro nello slalom speciale ipovedenti

Giacomo Bertagnolli ha conquistato cinque medaglie nelle gare di slalom speciale ipovedenti alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. In tutte e cinque le competizioni ha ottenuto il podio, dimostrando una costanza che nessuno ha ancora replicato nello stesso evento. La sua presenza nel settore dello sci paralimpico si distingue per risultati unici e per una serie di successi che non si sono mai ripetuti prima.

Come lui nessuno mai. Difficile dire qualcosa di diverso per Giacomo Bertagnolli, che su cinque gare va a medaglia altrettante volte nelle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Per non farsi mancare nulla, ha coronato la chiusura dei Giochi invernali con un oro nello slalom speciale ipovedenti, conquistato assieme alla guida Andrea Ravelli con 1.29.29. Una gara strepitosa che vale il settimo oro per l’Italia, in un’edizione che passerà alla storia delle Paralimpiadi per la nostra nazionale, con il record di Lillehammer 1994 letteralmente sgretolato. Per il 27enne di Cavalese un bottino di due ori (oltre a questo pure quello nella combinata), due argenti (gigante e SuperG) e un bronzo (discesa). 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Immenso Bertagnolli: vince il suo secondo oro nello slalom ipovedenti. “È un miracolo” Approfondimenti e contenuti su Come Bertagnolli Discussioni sull' argomento Paralimpiadi Milano Cortina 2026, come Bertagnolli nessuno mai: è oro nello slalom speciale ipovedenti; Paralimpiadi, il campione Bertagnolli: Sciare è libertà, voglio divertirmi e punto al massimo, fare cinque su cinque; Paralimpiadi, Giacomo Bertagnolli vince la medaglia d'oro nello slalom vision impaired; Dal glaucoma alla libertà di sciare. Come Bertagnolli nessuno mai: è oro nello slalom speciale ipovedentiCome lui nessuno mai. Difficile dire qualcosa di diverso per Giacomo Bertagnolli, che su cinque gare va a medaglia altrettante volte nelle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Per non farsi mancare nu ... trentotoday.it Giornalista RAI: "Cosa si vedeva Perché noi abbiamo visto poco in mezzo alla nebbia." Giacomo Bertagnolli (ipovedente dalla nascita) scoppia a ridere: "IO VEDEVO POCO COME AL SOLITO" 13 medaglie al collo che lo rendono l'atleta italiano più medaglia - facebook.com facebook La medaglia numero 16 squarcia le nuvole che hanno avvolto le Tofane, dalle quali come una freccia è sbucato lui: Giacomo Bertagnolli, l’oro nello slalom speciale categoria vision impaired, che illumina il tempio dello sci e infiamma le tribune gremite! x.com