Combinata nordica Lamparter vince a Oslo davanti ai fratelli Oftebro Si ritira Pittin exploit di Bortolas

Johannes Lamparter ha vinto la gara di combinata nordica a Oslo, battendo i fratelli Oftebro. Durante l'evento si sono ritirati Pittin e Bortolas ha ottenuto un risultato importante. La competizione ha segnato la conclusione della stagione 2025-2026 di Coppa del Mondo di combinata nordica.

Johannes Lamparter chiude in bellezza la stagione e si impone nella Gundersen individuale di Oslo, valevole come ultimo atto della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. L’austriaco, che aveva già festeggiato la conquista della seconda Sfera di Cristallo in carriera con una gara d’anticipo, si è tolto la soddisfazione di aggiudicarsi la sesta vittoria individuale dell’inverno precedendo al traguardo proprio il secondo ed il terzo della classifica generale. Lamparter, che si porta a quota 23 affermazioni complessive nel circuito maggiore, aveva fatto la differenza nel segmento di salto mattutino sul trampolino grande di Holmenkollen gestendo poi abbastanza agevolmente l’ampio vantaggio accumulato sul resto della concorrenza grazie ad una solida prestazione sugli sci nella 10 km a inseguimento di fondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica, Lamparter vince a Oslo davanti ai fratelli Oftebro. Si ritira Pittin, exploit di Bortolas Articoli correlati Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del MondoPenultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile in Finlandia. LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Oftebro e Skoglund si riportano su LamparterSi chiude qui la DIRETTA LIVE della Gundersen su trampolino grande di Combinata Nordica a Milano Cortina 2026, a mercoledì per la team sprint. Una raccolta di contenuti su Combinata nordica Temi più discussi: Doppietta dei fratelli Oftebro nella Gundersen di Lahti, Lamparter vince la Coppa del Mondo, Kostner è 27/o, Buzzi saluta; Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del Mondo; Combinata Nordica - Coppa del Mondo: Jens Oftebro vince la Gundersen HS130/10 km di Lahti sul fratello Einar, a punti Aaron Kostner; Combinata nordica, Korhonen batte Hagen in volata a Lahti e si prende la prima vittoria in Coppa del Mondo. Combinata nordica: Oftebro vince a Lahti, Lamparter conquista la Coppa del MondoIl campione olimpico norvegese ha gettato le basi per il suo successo già nella fase di salto, assicurandosi il terzo posto a un soffio dalla vetta. Sfruttando le sue eccellenti capacità nello sci di ... it.blastingnews.com Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del MondoPenultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile in Finlandia. A Lahti è andata in scena la Gundersen dal Large Hill Salpausselkä ... oasport.it Combinata nordica – A Lamparter il PCR maschile di Holmenkollen facebook