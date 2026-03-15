Combinata nordica | Ida Marie Hagen chiude la stagione con la vittoria in casa ad Oslo

L’ultima gara della stagione di combinata nordica femminile si è disputata a Oslo, dove Ida Marie Hagen ha conquistato la vittoria. La competizione prevedeva una prova di Gundersen con 5 chilometri di sci di fondo seguita dal salto dall’Holmenkollbakken. La gara ha segnato la conclusione della Coppa del Mondo di combinata nordica.

Ultima gara della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Gundersen con 5 chilometri di sci di fondo e salto dall’Holmenkollbakken per chiudere l’annata. Non poteva non vincere la dominatrice della sfera di cristallo, Ida Marie Hagen. Undicesima vittoria su quattordici gare per la fuoriclasse norvegese che ha sfruttato una gran prova di salto (seconda dopo il primo segmento di gara) per fare il vuoto sugli sci stretti. Una volata è andata a decidere il podio con il colpo a sorpresa della veterana statunitense Tara Geraghty-Moats che è riuscita a beffare sull’allungo la finlandese Minja Korhonen. Quarta l’altra americana Alexa Brabec, terza dopo il salto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica: Ida Marie Hagen chiude la stagione con la vittoria in casa ad Oslo Articoli correlati Leggi anche: Combinata nordica: Alexa Brabec guida il PCR di Oslo. Seconda Ida Marie Hagen Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass StartIda Marie Hagen fa la differenza come di consueto sugli sci stretti nella prova di fondo della Mass Start di combinata nordica femminile ad Otepää. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ida Marie Hagen Discussioni sull' argomento Combinata nordica: Alexa Brabec guida il PCR di Oslo. Seconda Ida Marie Hagen; Combinata Nordica – Coppa del Mondo, la Norvegia vince la Mixed Team Sprint di Lahti; Combinata Nordica – Minja Korhonen vince la Gundersen HS130/5 km di Lahti; Combinata nordica, Korhonen batte Hagen in volata a Lahti e si prende la prima vittoria in Coppa del Mondo. Combinata nordica: Alexa Brabec guida il PCR di Oslo. Seconda Ida Marie HagenUltima tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Domani ad Oslo andrà in scena la Gundersen che chiude la stagione, salto dal ... oasport.it