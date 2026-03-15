Una donna di circa settant’anni è stata ferita al torace con un coltello da cucina in una abitazione di via San Giacomo a Ferrara. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Il marito della donna è stato iscritto nel registro degli indagati.

Una donna sulla settantina è stata colpita al torace con un coltello da cucina all’interno di una casa in via San Giacomo a Ferrara. L’aggressore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe il marito della vittima. La ferita è definita superficiale e non mette in pericolo la vita della signora, attualmente ricoverata. Interventi immediati dei sanitari del 118 e degli agenti della Polizia di Stato hanno permesso di gestire l’emergenza sul posto. Le indagini sono già attive per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Anche la Procura è stata informata dell’evento verificatosi questa mattina. Dinamiche domestiche e sicurezza urbana. La scelta dell’arma, un utensile da cucina, evidenzia come gli oggetti quotidiani possano trasformarsi in strumenti di violenza improvvisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coltello da cucina: donna colpita a Ferrara, marito indagato

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