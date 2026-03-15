Coltello da 10 cm | bloccato l’ingresso al tribunale

Un uomo proveniente dal Novese è stato fermato all’ingresso del tribunale di Alessandria mentre tentava di entrare con un coltello di circa dieci centimetri di lama. La sua presenza è stata segnalata prima di riuscire a entrare nell’edificio, e le forze dell’ordine hanno impedito l’accesso. L’uomo è stato subito fermato e sottoposto a controllo.

Un uomo proveniente dal Novese ha tentato di accedere al Palazzo di Giustizia di Alessandria portando con sé un coltello a lama lunga circa dieci centimetri. Le Guardie Giurate hanno individuato l’arma bianca durante i controlli di sicurezza all’ingresso, evitando potenziali rischi per la pubblica incolumità. L’episodio si è verificato in relazione a un’udienza civile programmata, ma il possesso dell’oggetto ha subito innescato le procedure di allerta dei Carabinieri. L’uomo ha dichiarato che il coltello era un oggetto personale e un regalo che porta sempre con sé, ma tale motivazione non esonera dalla responsabilità penale. Il caso si inserisce nel quadro più ampio del recente Decreto Sicurezza 2026, che ha introdotto norme più rigide sul porto di armi bianche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltello da 10 cm: bloccato l’ingresso al tribunale Articoli correlati Con un coltello da 10 cm nello zaino: 21enne valtellinese denunciato a PaviaSi intensificano i controlli presso i luoghi di aggregazione di Pavia, voluti dal Prefetto di Pavia e disposti in sede di comitato provinciale per... Tutti gli aggiornamenti su Coltello da 10 cm bloccato l'ingresso... Discussioni sull' argomento Con un coltello da 10 cm nello zaino: 21enne valtellinese denunciato a Pavia; Turisti tedeschi rapinati da un uomo armato di coltello a Termini; Coltelli da lavoro e da montagna, il dubbio di un lettore: Il nuovo decreto sicurezza è troppo severo, si criminalizzano persone oneste; Sorpreso con un coltello di 24 centimetri, 20enne denunciato. Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm: ragazzino li costruiva in casa con stampante 3DLa scoperta di un coltello a scatto in classe, portato a scuola da un minore, e la segnalazione immediata alle forze dell’ordine da parte dell’Istituto scolastico di Bolzano frequentato dal ragazzino, ... fanpage.it Giallo di borgo Riccio, i primi risultati dell'autopsia: "Un unico violento colpo con un coltello da cucina" I legali della famiglia della vittima: "Perché la ragazza è ancora libera" Due quindicenni rapinano un coetaneo con un coltello "E' in ritardo, niente visita": e l - facebook.com facebook