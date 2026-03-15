Un uomo di 25 anni, originario del Maghreb, è stato trasferito dal carcere di Pescarenico di Lecco a quello di Monza. La sua vicenda riguarda un episodio avvenuto due settimane fa nel centro di Lecco, dove ha ferito mortalmente un ragazzo egiziano di 19 anni con un coltello. La vittima è deceduta due giorni dopo l'aggressione.

Da Pescarenico a Sanquirico. È stato trasferito dal carcere di Pescarenico di Lecco al Sanquirico di Monza Samir, il magrebino di 25 anni che sabato sera di due settimane fa in centro a Lecco ha accoltellato Amer, un 19enne egiziano morto poi due giorni dopo. Lo comunica il suo avvocato di fiducia Stefano Mandelli: "Il mio assistito è stato trasferito alla casa circondariale di Monza". A chiederne il trasferimento sarebbero stati gli agenti di Polizia penitenziaria e gli educatori che svolgono servizio in carcere a Lecco, ritenendo opportuno che stia in una struttura dotata h24 di un servizio sanitario interno. Il motivo per il quale Samir potrebbe aver bisogno di assistenza sanitaria non è al momento noto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltellata fatale all’amico. Trasferito nel carcere di Monza

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