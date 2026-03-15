Le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini sul furto avvenuto all’alba di venerdì alla Sartoria Eugubina di Padule di Gubbio. La scena del crimine è stata sequestrata e analizzata, mentre i detective stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Nessun dettaglio ufficiale sui sospetti o sui sospetti finora è stato reso pubblico.

Proseguono le indagini sul maxi furto compiuto all’alba di venerdì alla Sartoria Eugubina di Padule di Gubbio. Un furto compiuto in una manciata di minuti, nell’arco dei quali il gruppo di ladri ha sfondato la vetrata dello stabilimento, riempito il furgone usato come ariete con i capi di abbigliamento della maison Brunello Cucinelli, e quindi si è allontanato, facendo perdere le sue tracce, mentre sul posto arrivavano i carabinieri, attivati dal sistema d’allarme scattato al momento dell’intrusione nella sede dell’azienda. Mentre, l’accesso al piazzale antistante sarebbe stato possibile dopo aver manomesso il cancello elettronico di accesso. Via Valdarno, dove si trova l’azienda, era stata preventivamente bloccata con due mezzi, prelevati nel vicino deposito di Busitalia così da rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colpo da film in sartoria. Indagini serrate

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