Colpito da un' auto mentre è in bici in via Battisti morto 34enne | aperta l' indagine

Un uomo di 34 anni ha perso la vita mentre era in bicicletta in via Battisti, dopo essere stato investito da un’auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate letali. La polizia ha aperto un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se il conducente dell’auto abbia prestato soccorso o meno.

A perdere la vita è stato Federico Meacci. L'incidente sarebbe avvenuto nella notte fra l'11 e il 12 marzo Una tragedia tutta da chiarire, con l'ipotesi di un incidente causato da un'auto il cui conducente poi non avrebbe prestato soccorso alla vittima. E' morto in ospedale ieri, 14 marzo, Federico Meacci, pisano 34enne, per le ferite riportate in un incidente che sarebbe avvenuto nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12. La notizia si è diffusa in tarda serata sui quotidiani locali. I Carabinieri hanno aperto un'inchiesta per ricostruire i fatti. Secondo quanto emerso in un primo momento, il 34enne è stato trovato a terra in via Cesare Battisti, in zona stazione a Pisa, da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Colpito da un capriolo mentre è in bici: morto sul colpoTragedia questa mattina, domenica 1 marzo, nei boschi sopra Pontida, in provincia di Bergamo. Tutto quello che riguarda Colpito da un'auto mentre è in bici in... Temi più discussi: Incidente nel Milanese, ciclista di 14 anni investito da un automobilista; Mareno di Piave, colpito da un malore si schianta in auto contro un trattore: 64enne gravissimo; Manovra azzardata di un suv su viale Marconi: travolto e ferito un centauro; Pedemontana Veneta, cervo sfonda il parabrezza di un'Audi: grave l'automobilista. Cade dalla moto per evitare un tasso sulla strada, poi viene colpito da un’auto: muore centauro di 31 anniIncidente nella notte a Rimini, dove un 31enne è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava per evitare un tasso sulla strada ... fanpage.it Paura sulla superstrada: sasso lanciato da un cavalcavia colpisce un'auto in transitoBOLZANO. Momenti di paura lunedì scorso lungo la superstrada Merano-Bolzano (la Mebo), dove un'auto è stata colpita in pieno da un sasso lanciato da un cavalcavia. L'episodio è avvenuto nella zona di ... ildolomiti.it Corriere della Sera. . Un missile ha colpito un eliporto all'interno del complesso dell'ambasciata americana a Baghdad, hanno riferito due funzionari della sicurezza irachena. I filmati dell'Associated Press mostrano una colonna di fumo che si alza sabato matti facebook VOLEVANO IL RIGORE. #Frattesi allunga la gamba di 18 metri, il difensore ritrae la gamba con 0 violenza, appena sfiorato. Frattesi a terra come se fosse stato colpito da un m1ss1l3. L' #Inter in area è pericolosissima. Trova sempre il modo di cadere. x.com