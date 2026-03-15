Un drone ha colpito una base militare in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo dell'Aeronautica. L’attacco si è verificato durante un’operazione in cui erano presenti soldati italiani. Le autorità italiane hanno condannato l’accaduto definendolo inaccettabile. Il ministro degli Esteri ha espresso solidarietà, mentre il ministro della Difesa ha assicurato che non ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale.

ERBIL - Container e baracche prefabbricate divisi in settori per i vari contingenti internazionali da alti muri di cemento a pannelli mobili; di tanto in tanto una sala mensa, aree deposito materiali, pallet carichi pronti per essere presi dai muletti e sistemati nelle stive degli aerei da carico: questa è Ali Al Salem, la gigantesca base militare in Kuwait dove ieri un drone kamikaze ha colpito il settore italiano. Pare sia stato sparato da milizie filoiraniane operanti nella regione, che sono riuscite a penetrare lo scudo delle difese contraeree e a colpire un hangar dove l’esplosione ha distrutto un drone dell’Aeronautica militare italiana, modello MQ-9 Reaper (Predator-B). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Colpita una base in Kuwait con soldati italiani: assalto dal cielo con un drone, distrutto un velivolo dell'Aeronautica

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