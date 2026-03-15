Colleferro Stagione Teatrale 2025-26 Caruso | Passione 2.0 Non un riduttivo spettacolo di danza | una pièce visivamente splendida e tecnicamente impeccabile

Il 14 marzo al Teatro comunale di Colleferro si è tenuto lo spettacolo “Caruso: Passione 2.0”, inserito nella stagione teatrale 2025-26. La rappresentazione è stata descritta come una pièce visivamente splendida e tecnicamente impeccabile, distinguendosi da un semplice spettacolo di danza. L’evento ha coinvolto un pubblico che ha assistito a un'esperienza artistica di alto livello, con scene e interpretazioni notevoli.

COLLEFERRO – Sarebbe davvero riduttivo definire “spettacolo di danza” quanto visto e vissuto, ieri sera, 14 Marzo, al Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro. Nell’ambito del cartellone della Stagione Teatrale 2025-26 del Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro, il quarto spettacolo, “Caruso: Passione 2.0”, già si annunciava promettente, ma assistervi dal vivo è stato davvero un piacere per gli occhi e non solo. Il pubblico, forse un po’ titubante all’inizio, ha finito per lasciarsi andare a numerose occasioni da applausi a “scena aperta”. Non siamo di fronte a una narrazione vera e propria. In effetti si tratta di un viaggio visivo con un filo conduttore musicale – il brano “Caruso” – uno cinematografico – il docu-film Passione di John Turturro – e uno emozionale: il mare. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Stagione Teatrale 2025-26. “Caruso: Passione 2.0”. Non un riduttivo “spettacolo di danza”: una pièce visivamente splendida e tecnicamente impeccabile Articoli correlati Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Sabato 14 Marzo alle ore 21. In scena “Caruso – Passione 2.0”. Regie e coreografie di Mvula SunganiCOLLEFERRO – Superato il giro di boa per la Stagione teatrale 2025-26 del Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro, Sabato 14 alle ore 21 è di... Colleferro. Stagione teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26. Dal 13 Gennaio via ai nuovi abbonamenti. Giorni e orariCronache Cittadine COLLEFERRO – È ormai in fase avanzata la campagna abbonamenti alla Stagione Teatrale 202526 del “Vittorio veneto” presentata dal... Contenuti utili per approfondire Stagione Teatrale Discussioni sull' argomento Colleferro. Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26. Sabato 14 Marzo alle ore 21. In scena Caruso - Passione 2.0. Regie e coreografie di Mvula Sungani; Caruso – Passione: sera di danza, musica e grande emozione; Frosinone, al Vittoria Piccole donne non devono morire; Zagarolo. Teatro a Palazzo Rospigliosi – in scena Oh Dio mio!. Sogno di una notte di mezza estate di Daniele Salvo inaugura la nuova stagione teatrale del Teatro PetrarcaArezzo, 19 novembre 2025 – La nuova produzione teatrale Sogno di una notte di mezza estate inaugura la stagione 2025/2026 del Teatro Petrarca di Arezzo giovedì 20 novembre alle ore 21, con replica ... lanazione.it Stagione Teatrale e Cineforum presso Teatro Mons. Comi facebook Il teatro Sannazaro di #Napoli, distrutto da un incendio all'alba del 17 febbraio scorso, diventerà patrimonio dello Stato. Il Mic acquisterà lo stabile e darà continuità alla stagione teatrale, recuperando uno spazio adeguato per la prosecuzione degli spettacoli x.com