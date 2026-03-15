Nella notte di Indian Wells, Cobolli e Bencic hanno vinto il torneo di doppio misto, battendo gli avversari in finale. Nel singolare, Sinner ha superato Zverev in appena 30 minuti, aggiudicandosi il match. Questo risultato segna una vittoria importante per il tennis italiano e svizzero, mentre le luci del torneo illuminano momenti di grande sportività.

Le luci di Indian Wells illuminano una notte storica per il tennis italiano e svizzero, dove la coppia formata da Cobolli e Bencic ha appena conquistato il titolo nel doppio misto. La vittoria è stata ottenuta battendo la coppia canadese-britannica composta da Dabrowski e Glasspool con un punteggio finale di 6-3, 2-6, 10-5. Oltre al trofeo, i vincitori incasseranno un assegno pari a 360mila dollari. Mentre il pubblico celebra questo successo, l’attenzione si sposta sui campi centrali dove si stanno svolgendo le semifinali maschili del Masters 1000. Jannik Sinner sta affrontando Alexander Zverev in uno scontro diretto che promette di essere decisivo accederà alla finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cobolli e Bencic trionfano: Sinner domina Zverev in 30

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