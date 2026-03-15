La Cmc, cooperativa edile di Ravenna, torna in attività grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da parte del gruppo Finres per 17,5 milioni di euro. Sono stati salvati 684 posti di lavoro e vengono confermate attività e progetti in corso. L’operazione segna un passo importante per la cooperativa, che riprende così la sua attività dopo un periodo di difficoltà.

La rinascita della Cmc, storica cooperativa edile di Ravenna, si avvia sotto la guida del gruppo Finres, che ha acquisito il ramo d’azienda per 17,5 milioni di euro. Antonio Politano, CEO della nuova società, punta a raggiungere ricavi tra i 400 e i 500 milioni di euro mantenendo inalterato il nome storico dell’impresa. L’operazione include il salvataggio di 684 dipendenti e l’integrazione dei cantieri della Manelli, con l’obiettivo di espandere la presenza internazionale dell’azienda. L’acquisto non è stato un semplice passaggio di proprietà ma una vera e propria successione di tradizione, dove il brand Cmc viene preservato nonostante il cambio di struttura giuridica da cooperativa a Spa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cmc rinata: 17,5 milioni e 684 posti salvati

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