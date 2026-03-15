Claudia, madre di un bambino di quattro anni, ha raccontato che suo figlio ha iniziato a rifiutare qualsiasi cibo diverso da pasta e riso, senza motivi apparenti. Questa condizione, nota come ARFID, è ancora poco studiata e sembra manifestarsi soprattutto tra i bambini e gli adolescenti, con una prevalenza maggiore nei maschi. La famiglia ha pensato inizialmente si trattasse di una fase di crescita.

Ancora poco conosciuta, questa nuova declinazione di Disordine Alimentare appare frequente soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza, interessando in prevalenza nei maschi. Chi ne è colpito mangia una gamma molto ristretta di cibi, di solito inferiore a 10. La storia di chi ne ha sofferto e di come ne è uscito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Claudia, mamma di Giulio, che a 4 anni ha sviluppato un disturbo ARFId: «Improvvisamente ha iniziato a rifiutare in modo categorico di assaggiare qualunque cibo che non fossero la pasta o il riso. Pensavo fosse una fase della crescita»

Articoli correlati

“Mia figlia di 3 anni ha cominciato a rifiutare totalmente il cibo: cosa sta succedendo?”Salve dottoressa, non so se questa domanda sia adatta, ma mia figlia si sta comportando molto diversamente dal passato.

Aggiornamenti e notizie su Claudia mamma di Giulio che a 4 anni ha...

Temi più discussi: Claudia, mamma di Giulio, che a 4 anni ha sviluppato un disturbo ARFId: Improvvisamente ha iniziato a rifiutare in modo categorico di assaggiare qualunque cibo che non fossero la pasta o il riso. Pensavo fosse una fase della crescita; Claudia Rossi morta a 61 anni: addio alla docente e mamma uccisa dal tumore; Santa Maria della Presentazione accoglie il Papa; Camila Giorgi: Sono incinta, io e Andreas ci siamo sposati. Alle nozze mancava mamma, papà era il testimone.

Chi è Claudia Tortora, la moglie di Giulio Golia/ Insieme da quasi trent’anni: le nozze nel 2013Chi è Claudia Tortora, la moglie di Giulio Golia? I due sono convolati a nozze nel 2013: lei lavora come costumista Una vita insieme, fino alle nozze arrivate dopo 15 anni di fidanzamento. Claudia ... ilsussidiario.net

Giulio Golia: «Fare Le Iene non è semplice, siamo incoscienti: non sai mai chi incontri»Mia moglie è riservatissima dice, parlando del matrimonio con Claudia Tortora. «Stiamo insieme da 28 anni, che nel nostro mondo è tanta roba» racconta. «Siamo un tutt'uno, ci capiamo al volo. E' una ... ilmessaggero.it

Niko Kirwan, la proposta di matrimonio alla dolce metà Claudia Carraro dopo 7 anni di relazione facebook

Claudia Zanella: “Mia figlia Penelope ha un QI di 149 e recita Platone, ma sente tutto il mondo sulle proprie spalle" x.com