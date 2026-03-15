Jonas Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza 2026, arrivando in testa alla corsa con un margine molto ampio sul secondo classificato. La competizione si è conclusa con la sua vittoria, confermando il suo ruolo di protagonista di questa edizione. La corsa si è svolta su un percorso che ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti.

Jonas Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza 2026, imponendosi con un vantaggio siderale nei confronti del secondo classificato. Il formidabile danese ha fatto la differenza nelle due frazioni di montagna che hanno animato la parte centrale della ribattezzata Corsa verso il Sole, facendo letteralmente il vuoto sulle salite che conducevano ai traguardo di Uchon e Colombier-le-Vieux, tra l’altro dopo il ritardo dello spagnolo Juan Ayuso, che si trovava al comando dopo la cronometro a squadre. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha attaccato in maniera convinta anche nell’ottava e ultima tapp a, facendo la differenza sull’ultima ascesa insieme a Lenny Martinez e ha poi chiuso alle spalle del transalpino sul traguardo di Nizza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Parigi-Nizza 2026: Jonas Vingegaard vincitore con distacchi abissali

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