Domenica 15 marzo 2026 alle 18:00 si gioca la partita tra Civitanova e Trento, con i trentini che cercano di recuperare lo svantaggio del 3-1 della gara precedente. La sfida si svolge sul campo di Civitanova e vedrà le due squadre affrontarsi nuovamente per ottenere un risultato diverso. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con gli ospiti determinati a ribaltare l’esito precedente.

La sfida tra Civitanova e Trento si rinnova questa domenica 15 marzo 2026 alle 18:00, con l’obiettivo per i trentini di ribaltare il risultato della gara precedente. La prima partita, disputata nella BTS Arena di Trento, ha la vittoria dei padroni di casa marchigiani per 3-1, costringendo la squadra veneta a dover recuperare immediatamente il terreno perso. L’assenza confermata di Daniele Lavia pesa sulla formazione ospite, mentre il fattore campo gioca a favore dell’Eurosuole Forum. Il peso del fattore campo e le statistiche storiche. L’Eurosuole Forum rappresenta un vero e proprio fortino quasi inespugnabile per la squadra delle Marche, dove sono state ottenute dodici vittorie contro sole due sconfitte in questa stagione regolare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova-Trento: il recupero dopo il 3-1

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