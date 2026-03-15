Domenica 15 marzo 2026, nella Cisgiordania, quattro persone sono morte durante un incidente avvenuto al punto di controllo di Tammun, quando un’auto in transito è stata colpita dalle forze israeliane. I soccorsi sono stati ostacolati e non sono riusciti a intervenire tempestivamente. La situazione ha generato una forte tensione nella zona.

Un dramma familiare ha scosso la Cisgiordania domenica 15 marzo 2026, quando un’auto in movimento è stata presa di mira dalle forze israeliane nel punto di controllo di Tammun. La famiglia Bani Odeh, composta da genitori e quattro figli, stava acquistando abiti per la festività di Eid al-Fitr quando l’incidente si è verificato. Quattro membri della famiglia hanno perso la vita mentre altri due sono sopravvissuti con ferite da schegge, ma il recupero dei corpi e le cure ai superstiti sono state bloccate inizialmente dai militari. L’episodio ha generato accuse gravi riguardo al ritardo nell’intervento dei soccorsi e ha portato all’apertura di un’indagine ufficiale da parte delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisgiordania: 4 morti, auto colpita, soccorsi bloccati

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