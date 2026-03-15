In cinque anni sono state avviate e portate a termine diverse opere a Macerata, tra cui interventi nell’edilizia scolastica, lavori di rigenerazione urbana e miglioramenti infrastrutturali. Sono stati utilizzati fondi provenienti dal Pnc e dal Pnrr per realizzare progetti che hanno coinvolto vari cantieri. Questi interventi hanno contribuito a definire le linee di sviluppo future della città.

"Abbiamo avviato, realizzato e in molti casi concluso opere importanti per lo sviluppo di Macerata. Cantieri di edilizia scolastica, rigenerazione urbana, infrastrutture: con Pnc e Pnrr abbiamo posto le basi per nuove opportunità di sviluppo". L’assessore Andrea Marchiori, affiancato dal sindaco Sandro Parcaroli, fa il punto sulle opere di riqualificazione, ammodernamento e realizzazione delle infrastrutture in città nei cinque anni di mandato. Per quello che riguarda gli impianti sportivi, sono nominate le "rigenerazioni del campo San Giuliano alla Pace, la pista di pattinaggio di Collevario, lo stadio della Vittoria con il suo nuovo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque anni di opere per la città: "Abbiamo messo le basi del futuro"

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