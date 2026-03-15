Il ciclo 45° Parallelo si apre con una scena in cui tre uomini si trovano nello stesso luogo e nello stesso momento, ognuno con motivazioni diverse. Un commendatore si presenta per un appuntamento galante, un capitano dell’esercito per discutere di un acquisto di materiale bellico e un professore per ritirare un pacchetto. La loro presenza simultanea crea un quadro insolito e inaspettato.

Un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore, che si ritrovano nello stesso luogo, alla stessa ora, per ragioni differenti, il primo per un incontro galante, il secondo per trattare un acquisto di materiale bellico e il terzo per ritirare un pacchetto. Sembrano avere avuto tutti l’indirizzo sbagliato, mentre l’allarme per un’esercitazione anti-inquinamento impedisce loro di uscire. Una situazione misteriosa e inquietante, che diventa presto un confronto, a tratti umoristico e a tratti filosofico, sui temi della vita, il libero arbitrio e l’esistenza di Dio. Fino a un sorprendente colpo di scena finale. È la trama dello... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclo 45° Parallelo: il via con gli spiazzanti attori di “Tre sull’altalena“

Articoli correlati

“Tre sull’altalena”: enigmi, risate e riflessioni al Sipario Strappato di ArenzanoTre uomini – un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore – si ritrovano nello stesso luogo per motivi diversi: il commendatore per un...

Modena sull’altalena A quando il salto di qualità?Ciclicamente, con una puntualità svizzera, il Modena riesce a disperdere ciò che aveva coltivato solo poche partite prima e, soprattutto, entusiasmo...