Chiuse le Paralimpiadi | lo stadio del ghiaccio di Cortina brilla in un gioco di luci e colori

Le Paralimpiadi si sono concluse con lo stadio del ghiaccio di Cortina che si è illuminato con luci e colori. Giovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore, ha dichiarato che, anche se le competizioni sportive sono terminate, il loro impatto e l’eredità rimangono vivi in Italia e nel movimento paralimpico. La cerimonia di chiusura ha segnato la fine di un evento che ha coinvolto atleti, pubblico e organizzatori.

Cortina risplende per la cerimonia di chiusura dei XIV Giochi Paralimpici invernali. Italian Souvenir è il titolo dato alla cerimonia che omaggia l’animo più autentico dello sport paralimpico. Lo stadio del ghiaccio, realizzato per i Giochi del 1956, stracolmo, si trasforma in un palcoscenico denso di giochi di luci e colori. 60 ballerini e 8 atleti disabili danzano vestiti con delle tute da sci anni ’60, qualcosa di nostalgico, che però guarda al futuro. Compaiono delle corde luminose, simbolo dell’unione che trasforma l’energia del singolo in forza collettiva. Entra il Tricolore portato da sei atleti e viene issato dalla polizia in uniforme storica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiuse le Paralimpiadi: lo stadio del ghiaccio di Cortina brilla in un gioco di luci e colori Articoli correlati Cortina spegne il braciere: chiuse le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026CORTINA D'AMPEZZO - Una grande festa a Cortina d'Ampezzo per chiudere i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 al via, il braciere si riaccende all’Arco della Pace e torna lo spettacolo di luci e musicaMilano, 5 marzo 2026 – Terminate ormai da due settimane le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sono pronte a partire le Paralimpiadi: l’apertura... Una selezione di notizie su Chiuse le Paralimpiadi lo stadio del... Temi più discussi: Verona accoglie la Fiamma paralimpica e la cerimonia inaugurale: strade chiuse e viabilità modificata; Strade chiuse a Milano per le Paralimpiadi Invernali 2026: orari dei mezzi e viabilità fino al 18 marzo; A Verona si riaccende la fiamma, aperte le Paralimpiadi; Paralimpiadi: inserito anche il Conservatorio Dall’Abaco tra le scuole chiuse il 6 marzo. Chiuse le Paralimpiadi: lo stadio del ghiaccio di Cortina brilla in un gioco di luci e coloriGiovanni Malagò, presidente del comitato organizzatore: Cala il sipario sulle competizioni sportive, ma certamente non sul loro significato, né sull’eredità che lasciano all’Italia e al movimento. Qu ... gazzetta.it «Ciao ciao Cortina»: chiuse le Paralimpiadi, «un faro nell'oscurità»«Ciao ciao Cortina» è l'espressione apparsa all’interno dello Stadio Olimpico del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, durante la coinvolgente cerimonia di ... gds.it Allerta maltempo, scuole chiuse domani in diversi Comuni (e regioni): l'elenco facebook #scuole chiuse domani lunedì 16 marzo in Sicilia e Calabria per #maltempo, l'elenco dei Comuni x.com