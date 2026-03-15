Chiostro e Inchiostro il festival Incostieraamalfitanait incontra il Bac

Il festival “Chiostro e Inchiostro” si svolgerà il 18 e 19 aprile nella cornice di Collescipoli. L’evento è organizzato nell’ambito di Incostieraamalfitana.it e coinvolge il Bac. La manifestazione prevede spettacoli, incontri e approfondimenti dedicati a figure come Eugenio Montale ed Eleonora Duse, oltre a temi di attualità e cronaca. La location scelta è un chiostro storico della zona.

Due giorni di libri, mostre e musica che celebra il dialogo tra arti, parole e creatività a Collescipoli: il programma completo Eugenio Montale, Eleonora Duse, attualità e cronaca, spettacolo. Nella suggestiva cornice di Collescipoli, il 18 e 19 aprile prossimi prende vita “Chiostro e Inchiostro. La voce delle arti, l’anima dei libri”, una due giorni di libri, mostre e musica che celebra il dialogo tra arti, parole e creatività e mette in relazione Bac – Borgo Arti Collescipoli con incostieraamalfitana.it festa del libro in Mediterraneo, anticipando la ventesima edizione della rassegna, in programma dall’8 maggio al 12 settembre nella costa d’Amalfi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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