Chiesa di Santa Reparata imbrattata dal guano di stormi di piccioni

La chiesa di Santa Reparata, simbolo della cittadina di Terra del Sole, è stata ricoperta dal guano di numerosi stormi di piccioni. La presenza di uccelli ha causato un accumulo di escrementi sulla facciata dell'edificio, creando un evidente problema di pulizia. La situazione è stata segnalata da un residente del luogo, che ha osservato il fenomeno negli ultimi giorni.

Scrive Paolo: “Uno degli emblemi della cittadina medicea di Terra del sole, la chiesa di Santa Reparata, è imbrattata dal guano di stormi di piccioni. Ovviamente lo scarico di responsabilità tra istituzioni varie è già in atto da tempo e quindi, a parte la buona volontà di qualche volenteroso cittadino, la situazione è destinata a rimanere tale se non a peggiorare. Per non parlare poi del disgusto di qualche incauto turista che volesse visitare la chiesa rinascimentale. Alla faccia della bandiera arancione sbandierata all'entrata del paese” . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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