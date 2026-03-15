Chiedilo a Zona Wrestling #808

Buona domenica a tutti gli appassionati di wrestling e benvenuti a una nuova puntata di Chiedilo a Zona Wrestling, la rubrica dedicata alle domande più frequenti degli ascoltatori. In questa edizione, verranno trattati alcuni dei temi più discussi della settimana, con risposte dirette e senza approfondimenti ulteriori. Restate con noi per scoprire le risposte alle vostre curiosità.

Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il Chiedilo a Zona Wrestling. Da poche ore è andato in scena Revolution e come sempre le domande che lo riguarderanno, se ce ne saranno, verranno bypassate dal sottoscritto. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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