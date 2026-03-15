Chiarugi racconta di aver attraversato un periodo difficile durante la sua esperienza alla Fiorentina, arrivando a soffrire di depressione. Ricorda poi come l'incontro con Nereo Rocco e l’approdo al Milan abbiano rappresentato un punto di svolta nella sua carriera e nella sua vita, portandolo fuori dal buio e offrendogli nuove opportunità nel calcio.

Luciano Chiaruggi, l'uomo che ha regalato al Milan la Coppa delle Coppe nel 1973 con quella rete su punizione a Salonnico nella finale contro il Leeds, ripercorre alcune tappe della sua carriera in un'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. Ecco, di seguito, le parole dell'ex ala rossonera. Su Liedholm: "Con Liedholm alla Fiorentina non abbiamo mai avuto un rapporto. Non mi parlava e quando lo faceva mi dava del lei. Mi sentivo rinchiuso in schemi e dettami tattici. A fine anno abbiamo avuto un confronto acceso e ho deciso che sarei andato via. Ai miei tempi non era usuale parlare di depressione. Io ero depresso, non mi vergogno a dirlo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chiarugi: “Con Liedholm ero andato in depressione. Nereo Rocco e il Milan mi hanno salvato”

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