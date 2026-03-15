A Chiaravalle i cittadini manifestano la loro preoccupazione per la perdita dei servizi sanitari. Attualmente non c’è più il medico di base, e il dispensario aperto poche ore settimanali non basta a coprire le esigenze della comunità, costringendo molti a spostarsi per acquistare medicine. La chiusura avvenuta a dicembre ha accentuato le difficoltà quotidiane nel borgo.

di Marianna Vazzana "I servizi stanno sparendo a poco a poco. Non c’è più il medico di base e ci tocca fare chilometri anche solo per comprare una medicina, perché il “dispensario“ aperto due mezze giornate a settimana, dopo la chiusura a dicembre, è insufficiente". Protestano gli abitanti di Chiaravalle, antico borgo all’ombra dell’abbazia fondata nel dodicesimo secolo, parte della metropoli da più di cento anni. Nella piazzetta di via San Bernardo si affacciano il negozio di alimentari, il pastificio, il bar e il locale dedicato alla vendita di medicinali, aperto solo il martedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13. "Così non va. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiaravalle, la rabbia dei cittadini: "Ridateci il medico e la farmacia. Senza servizi il borgo sparisce"

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