Chiappella dopo Entella-Avellino | Reazione troppo tardiva ma restiamo fiduciosi

Dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Avellino al Comunale di Chiavari, Andrea Chiappella ha commentato la partita. La Virtus Entella ha ricevuto i gol di Russo al 22’ e Cancellotti al 25’, mentre Tiritiello ha segnato il gol della bandiera al 93’. Chiappella ha sottolineato che la reazione della squadra è arrivata troppo tardi, ma ha mantenuto un atteggiamento fiducioso.

Sconfitta amara per i liguri contro un solido Avellino, il tecnico punta sulla forza del gruppo per il finale di stagione Andrea Chiappella non cerca alibi dopo la sconfitta della Virtus Entella per 2-1 contro l'Avellino al Comunale di Chiavari, con i gol di Russo al 22' e Cancellotti al 25' e il gol della bandiera di Tiritiello al 93'. "Nell'economia della partita abbiamo avuto troppe certezze nei minuti in cui siamo stati un po' disordinati, un po' dopo il doppio svantaggio," esordisce il tecnico biancazzurro. "Ci abbiamo messo troppo tempo a ritrovare fiducia e nell'ultima parte siamo arrivati troppo tardi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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