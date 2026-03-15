Chi vincerà gli Oscar 2026 stando al medagliere del cinema

La notte degli Oscar 2026 si avvicina e si terrà nella notte di domenica 15 marzo, secondo il calendario ufficiale. La cerimonia si svolgerà in una location ancora da annunciare, con attori, registi e professionisti del cinema pronti a ricevere le prestigiose statuette. La stagione dei premi ha già visto le nomination ufficiali e l’attenzione generale è rivolta alle possibili vincitrici di questa edizione.

La notte degli Oscar 2026 è alle porte: la cerimonia si svolgerà durante la notte di domenica 15 marzo (ora italiana). Chi vincerà la statuetta come miglior film? E i premi per le migliori performance maschili e femminili? Le scommesse sono aperte e i bookmaker sono scatenati, MA C’è anche il gioco del medagliere, ovvero: chi è il favorito in base ai premi vinti finora? Stiliamo una classifica riferendoci ai premi che i nominati agli Oscar hanno ritirato in questo inizio 2026, tra Golden Globe, BAFTA, Critic’s Choice Awards e Screen Actor Guild Awards. La lotta tra Una battaglia dopo l’altra, I peccatori e Hamnet per l'Oscar al Miglior Film.... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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