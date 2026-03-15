Sei soldati americani sono deceduti in Iraq a causa di un incidente aereo. Erano aviatori a bordo di un velivolo incaricato di rifornire le truppe sul territorio. L’incidente ha causato la perdita dei loro vite e il bilancio conferma la morte di tutti i membri dell’equipaggio coinvolti. La notizia è stata resa nota dalle autorità militari.

Sono morti giovedì appena cinque giorni dopo lo scoppio della guerra in Iran, a bordo di un aereo americano che si è schiantato in Iraq. Erano sei aviatori della marina americana, tutti giovanissimi, di età compresa tra i 28 e i 38 anni: avevano mogli, mariti, figli, genitori, fratelli e sorelle a casa ad attenderli. Non li rivedranno mai più se non in una bara coperta dalla bandiera Usa. LEGGI QUI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN IRAN La conferma della loro morte è arrivata in queste ore dal Pentagono, che sabato ha identificato i corpi degli aviatori, mentre è stata aperta una inchiesta sull'incidente. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Chi erano i sei soldati americani morti in Iraq: precipitati su un aereo per rifornimenti

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