Chi è MM 49enne giornalista e vicedirettore di vari Tg oggi manager di società ferroviaria arrestato per pedopornografia

Un uomo di 49 anni, giornalista e vicedirettore di diversi telegiornali, oggi ricopre il ruolo di manager in una società ferroviaria. Venerdì pomeriggio è stato arrestato insieme a una donna di 52 anni, docente, con l’accusa di aver scambiato fotografie della figlia e dei nipoti, di 12, 8 e 5 anni, in pose esplicite e senza vestiti. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine.

L'uomo è stato arrestato insieme all'amante, una docente di 52 anni. I due si sarebbero scambiati foto della figlia e dei nipoti di lei, 12, 5 e 8 anni, "nudi" e "In posizioni sessualmente esplicite" Venerdì pomeriggio le forze dell'ordine hanno arrestato M.M., 49enne ex vicedirettore di un t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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