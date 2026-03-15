Franco Cordova, noto come l’ex marito di Marisa Laurito, ha avuto un matrimonio breve, durato appena tre mesi. Dopo una relazione molto rapida, i due hanno deciso di sposarsi, anche se il legame non è durato a lungo. La loro unione si è conclusa poco tempo dopo le nozze, lasciando poche tracce di questa esperienza condivisa.

Franco Cordova è l’ex marito di Marisa Laurito e dopo una breve relazione, avevano deciso di convolare a nozze. Il matrimonio tra l’attrice cabarettista e il calciatore con un passato nella Roma, infatti, è stato lampo: è durato soltanto tre mesi, poi la decisione di divorziare. La vicenda, avvenuta nel 2001, ha a lungo occupato le pagine di cronaca rosa dei giornali. La coppia, tuttavia, ha voluto assicurare che non si è trattato di una trovata pubblicitaria, bensì di un incidente di percorso nella loro vita. “Io e Franco Cordova? Eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità: dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Marisa Laurito, il mitico Franco Cordova: “Matrimonio lampo, tre mesi appena”

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