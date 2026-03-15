Chi è la donna che ha guidato la prima celebrazione della Parola al posto di una messa in Duomo

Ieri, nel Duomo di Bolzano, si è svolta per la prima volta una celebrazione della Parola guidata da una donna, che ha sostituito la messa prefestiva. La donna ha condotto la liturgia in una cerimonia storica per la chiesa locale. La funzione si è svolta nel pomeriggio di sabato 14 marzo, attirando l'attenzione dei presenti.

È la prima volta in assoluto nell'edificio religioso del capoluogo. Ma non è una novità in provincia Per la prima volta nella storia del Duomo di Bolzano ieri, sabato 14 marzo, una donna ha guidato una celebrazione della Parola in sostituzione della messa prefestiva. Si tratta di Maja Clara, giornalista dell’agenzia di stampa della Provincia che da circa un decennio conduce liturgie della Parola di Dio, a seguito della formazione a Bressanone e dopo aver ricevuto il mandato del vescovo. La donna ha già svolto questa funzione a Millan, in occasione di un pellegrinaggio diocesano e durante un convegno. La cosa curiosa è che, come la stessa ha raccontato, ben oltre la metà (il 65%) dei circa cinquecento laici che tengono celebrazioni della Parola in provincia di Bolzano sono donne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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