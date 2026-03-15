Ieri, nel Duomo di Bolzano, si è svolta una cerimonia storica: per la prima volta, una donna ha presieduto una celebrazione della Parola al posto della tradizionale messa prefestiva. La donna ha condotto l’intera funzione, segnando un momento inedito nella storia della chiesa locale. La cerimonia ha avuto luogo sabato 14 marzo.

È la prima volta in assoluto nell'edificio religioso del capoluogo. Ma non è una novità in provincia Per la prima volta nella storia del Duomo di Bolzano ieri, sabato 14 marzo, una donna ha guidato una celebrazione della Parola in sostituzione della messa prefestiva. Si tratta di Maja Clara, giornalista dell’agenzia di stampa della Provincia che da circa un decennio conduce liturgie della Parola di Dio, a seguito della formazione a Bressanone e dopo aver ricevuto il mandato del vescovo. La donna ha già svolto questa funzione a Millan, in occasione di un pellegrinaggio diocesano e durante un convegno. La cosa curiosa è che, come la stessa ha raccontato, ben oltre la metà (il 65%) dei circa cinquecento laici che tengono celebrazioni della Parola in provincia di Bolzano sono donne. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: «Hanno il diritto di provare odio»: chi è Anastasia Kucherova, la donna russa che ha guidato l’Ucraina alla cerimonia di apertura dei Giochi

Aggiornamenti e notizie su Chi è la donna che ha guidato la prima...

Temi più discussi: Marzo Donna 2026: Il tuo nome, Donna: chi siamo e da dove siamo partite; Yara Nakahanda Monteiro. Chi sono le donne combattenti che hanno liberato l’Angola; Chi è la donna che ha guidato la prima celebrazione della Parola (al posto di una messa) in Duomo; Ecco chi sono oggi le donne del cinema. Ma non chiamatele eroine.

Le libere donne, il cast completo e chi sono i personaggiLa nuova fiction storica Le libere donne debutta in prima serata su Rai 1 oggi, martedì 10 marzo 2026. Diretta da Michele Soavi, prende spunto dal romanzo Le libere donne di Magliano di Mario ... today.it

Chi è Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e Donna/ Sto rischiando con Mario LentiTutto su Cinzia Paolini, dama del trono over di Uomini e donne: di nuovo al centro delle polemiche per il rapporto con Mario Lenti. ilsussidiario.net

E chi se lo dimenticherà mai questo compleanno Tantissimi auguri per i tuoi 30 anni, Ceci: goditi la giornata! #Italbasket - facebook.com facebook

Dai professionisti storici ai grandi studi: chi sono i commercialisti più influenti di Bologna x.com