Che Tempo Che Fa oggi domenica 15 marzo | gli ospiti di Fabio Fazio

Oggi, domenica 15 marzo, torna in onda alle 19 il programma condotto da Fabio Fazio,

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 15 marzo, con 'Che tempo che fa', il programma condotto da Fabio Fazio in onda dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Tanti ospiti tra attualità, cronaca, sport, cinema, musica. Tra gli ospiti della puntata: Sal Da Vinci con 'Per sempre sì', il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna. Il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con 'Sal Da Vinci – Live Teatri'. Carlo Verdone, regista e protagonista di 'Scuola di seduzione', film in uscita il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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