CHE TEMPO CHE FA | FAZIO CELEBRA SAL DA VINCI TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MARZO

Da bubinoblog 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 19:30, va in onda in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+ un nuovo episodio di “Che Tempo Che Fa”. Fabio Fazio conduce lo spettacolo, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Durante la trasmissione, Fazio celebra Sal Da Vinci, mentre vengono annunciati tutti gli ospiti presenti in questa puntata.

Domenica 15 marzo 2026  dalle  ore 19:30  in diretta sul  Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ”  di  Fabio Fazio, con  Luciana Littizzetto  e  Filippa Lagerbäck.   Ospiti della puntata:  Sal Da Vinci  con “Per sempre sì”, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna. Il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con “Sal Da Vinci – Live Teatri”.   Carlo Verdone, regista e protagonista di “Scuola di seduzione”, film in uscita il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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