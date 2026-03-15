CHE TEMPO CHE FA | FAZIO CELEBRA SAL DA VINCI TUTTI GLI OSPITI DEL 15 MARZO

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 19:30, va in onda in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+ un nuovo episodio di “Che Tempo Che Fa”. Fabio Fazio conduce lo spettacolo, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Durante la trasmissione, Fazio celebra Sal Da Vinci, mentre vengono annunciati tutti gli ospiti presenti in questa puntata.

Domenica 15 marzo 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con “ Che Tempo Che Fa ” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest a Vienna. Il 25 e 26 settembre Sal Da Vinci festeggerà i 50 anni di carriera all’Arena Flegrea di Napoli e dal 7 ottobre sarà in tour nei teatri d’Italia con “Sal Da Vinci – Live Teatri”. Carlo Verdone, regista e protagonista di “Scuola di seduzione”, film in uscita il 1° aprile 2026. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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