Charlotte FC – Inter Miami 0-0 | gli ospiti senza Messi sparano a salve

L’Inter Miami ha concluso il match con il risultato di 0-0 contro il Charlotte FC, senza riuscire a trovare la rete. La partita si è giocata senza Lionel Messi, che non era in campo per gli ospiti. La squadra di casa ha difeso bene e non ha permesso agli avversari di segnare. La sfida si è disputata in un clima di equilibrio e senza reti all’ultimo fischio.

Notizia fresca giunta in redazione: L’Inter Miami non è riuscita a segnare in assenza di Lionel Messi e ha pareggiato 0-0 contro il Charlotte FC. I campioni in carica della MLS Cup erano senza il loro talismano, il cui prossimo gol segnerà il 900esimo della sua brillante carriera, per la trasferta di sabato al Bank of America Stadium. E non sono riusciti a trovare un modo per superare la severa difesa di Charlotte. Luis Suarez spreca due occasioni iniziali, mentre Kristijan Kahlina respinge un tiro di Ian Fray. Wilfried Zaha ha avuto la migliore occasione per Charlotte, ma l’ex attaccante del Crystal Palace si è visto respingere da Rocco Rios Novo a metà del secondo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Charlotte FC – Inter Miami 0-0: gli ospiti senza Messi sparano a salve Articoli correlati Inter Miami in crisi senza Messi: la squadra fatica a decollare senza il fuoriclasse.Inter Miami in crisi senza Messi: la squadra fatica a decollare senza il fuoriclasse. Messi, che succede? Inter Miami ko nella prima di campionato: gli highlightsL’Inter Miami CF ha iniziato la stagione MLS 2026 subendo una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Los Angeles FC. Contenuti utili per approfondire Inter Miami Temi più discussi: Pronostico Charlotte FC-Inter Miami: analisi e probabili formazioni 14/03/2026 MLS; Highlights: Charlotte FC 0-0 Inter Miami CF (MLS); Messi’s Inter Miami face tough test away at Charlotte in MLS; ? MLS LIVE: Miami take on Charlotte; NYCFC look to hold first. Inter Miami in crisi senza Messi: la squadra fatica a decollare senza il fuoriclasse.Durante il match, l’Inter Miami ha mostrato gravi frazioni defensive e una mancanza di idee in attacco. I passaggi erano imprecisi e le azioni spesso si interrompevano prima di concretizzarsi in reali ... napolipiu.com Charlotte FC 0-0 Inter Miami summary: score, stats and highlights | MLSThe Herons were without Lionel Messi at Bank of America Stadium and struggled against a disciplined Charlotte side. en.as.com La llegada de LIONELal camerino del Inter Miami ! Video: @SC_ESPN x.com Calcio Rivoluzione. Mehdi Yakin · Persian Soul. Diversi bambini iraniani il giorno dopo la visita dell'Inter Miami alla Casa Bianca hanno deciso di bruciare le magliette del loro idolo, Lionel Messi, delusi dal fatto che il campione argentino si sia prestato alla pro facebook