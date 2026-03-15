Cgil al fianco dei rider | Servono inquadramento e contratto collettivo

La Cgil si schiera al fianco dei rider, chiedendo un inquadramento e un contratto collettivo per la categoria. Nel corso della giornata, in tutta Italia, i lavoratori si sono mobilitati per rivendicare maggiori garanzie contrattuali. Nel mese scorso, i rider sono stati oggetto di attenzione da parte della Procura di Milano, che ha avviato un procedimento legale nei loro confronti.

La Cgil alza la voce e si schierano al fianco dei rider nella giornata in cui tutta Italia si mobilita per chiedere maggiori garanzie contrattuali per la categoria di lavoratori che nel mese scorso è finita sotto la lente della Procura di Milano. In seguito alle indagini è stato disposto il commissariamento per sfruttamento lavorativo delle piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, riaccendendo i riflettori sul tema delle condizioni di lavoro dei rider. Questi ultimi, come sottolineano i sindacati, ricevono paghe anche inferiori fino al 90% rispetto ai minimi della contrattazione collettiva, non garantendo, come previsto dall’articolo 36 della Costituzione, un’esistenza libera e dignitosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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