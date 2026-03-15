Cesena la doppietta di Corazza non basta Ribaltone | Mignani esonerato Fusco ai box

Il Cesena e il Frosinone hanno pareggiato 2-2 in una partita combattuta, con la doppietta di Corazza che non è stata sufficiente per evitare il risultato finale. Durante l'incontro, il Cesena ha schierato un 3-5-2 con Klinsmann in porta e diversi cambi nel secondo tempo, tra cui Amoran, Bastoni e Vrioni. Alla fine, il Cesena ha subito il cambio di allenatore: Mignani è stato esonerato e Fusco si trova ancora in attesa di decisioni ufficiali.

CESENA 2 FROSINONE 2 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (28’ st Amoran), Zaro, Piacentini; Ciervo, Bisoli (28’ st Bastoni), Castagnetti, Berti (40’ st Vrioni), Guidi (12’ st Corazza); Cerri, Shpendi (40’ st Francesconi). A disp.: Fontana, Ferretti, Kebbeh, Arrigoni, Domeniconi, Wade,Olivieri. All.: M. Mignani. FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono (31’ st Bracaglia), Calvani, J.Gelli, Corrado; Koutsoupias (20’ st F. Gelli), Calò, Cichella (39’ st Kone); Ghedjemis, Raimondo (31’ st Vergani), Kvernadze (20’ st Fiori). A disp.: Lolic, Pisseri, J.Oyono, Monterisi, Masciangelo, Gori, Fini. All.: M.Alvini. Arbitro: L. Massimi di Termoli. Reti: Corrado (40’ pt), Corazza (15’ st e 35’ st), Ghedjemis (27’ st). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, la doppietta di Corazza non basta. Ribaltone: Mignani esonerato, Fusco ai box Articoli correlati Cesena Frosinone 2-2: la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister MignaniCesena, 14 marzo 2026 – La doppietta di Corazza ha salvato il Cesena, ma non mister Mignani. Non basta al club il pareggio con il Frosinone, il Cesena ha esonerato Michele MignaniNon è bastato il 2-2 in rimonta allo stadio Manuzzi in cui il Cesena contro il Frosinone ha oggettivamente giocato bene, il club ha deciso di... Tutti gli aggiornamenti su Cesena la doppietta di Corazza non... Temi più discussi: Cesena Frosinone 2-2: la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister Mignani; Monza show: tris al Palermo e allungo sul Frosinone. Rao trascina il Bari; Il Pagellone di Cesena-Frosinone 2-2; Cesena - Frosinone in Diretta Streaming | DAZN IT. Cesena Frosinone 2-2: la doppietta di Corazza salva il Cavalluccio ma non mister MignaniSerie B. I bianconeri recuperano due volte lo svantaggio con l'ex Pescara, ma al termine del match il direttore generale Di Taranto annuncia l'esonero ... msn.com DIRETTA CESENA FROSINONE (RISULTATO FINALE 2-2): DOPPIETTASerie B, Diretta Cesena Frosinone, streaming video tv: se i padroni di casa faticano a fare punti, i ciociari sono in ottima forma (14 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Sembrava una serata tranquilla fino a ASHLEY COLE NUOVO ALLENATORE DEL CESENA. Percentuale randomica 167% La più alta di sempre. facebook "#CesenaMadeinEngland" - Results on X | Live Posts & Updates x.com