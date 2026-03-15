A Cesena, le edicole hanno subito un calo del 52% e il settore turistico sta registrando un aumento. Il commercio di vicinato nel territorio si sta modificando, influenzando l’aspetto delle città e le abitudini di chi le vive. Questi dati riflettono un cambiamento evidente nel panorama locale, con effetti che si fanno sentire sia sul tessuto commerciale che sul turismo.

Il commercio di vicinato nel territorio cesenate sta affrontando una trasformazione strutturale che ridefinisce il volto delle nostre città. I dati confermano un calo drastico delle edicole, con una perdita del 52% rispetto al passato, mentre ristoranti e attività ricettive registrano una crescita significativa. Questa dinamica non è solo statistica, ma segna un cambiamento profondo nelle abitudini dei consumatori e nella gestione degli spazi urbani. L’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio rivela che tra il 2012 e il 2025 l’Italia ha perso oltre 156mila attività commerciali, un dato che colpisce duramente i centri storici. Nel caso specifico di Cesena, la scomparsa di negozi tradizionali come quelli di abbigliamento (-36,9%) e ferramenta (-35,9%) lascia vuoti fisici che minacciano la vitalità dei quartieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena: edicole crollano del 52%, il turismo prende

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