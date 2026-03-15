Cesena addio Mignani | risultati ok ma il cuore non batte

Il Cesena ha terminato il rapporto con l’allenatore Michele Mignani il 14 marzo 2026. Durante i due anni alla guida della squadra, i risultati sono stati considerati soddisfacenti, ma non sono riusciti a creare un legame forte con i tifosi. La decisione è stata ufficializzata dopo un periodo di distanza tra società, squadra e pubblico.

Il rapporto tra la società del Cesena e l’allenatore Michele Mignani si è definitivamente spezzato il 14 marzo 2026, ponendo fine a un biennio caratterizzato da risultati onesti ma da una distanza emotiva con la piazza. La decisione di allontanare il tecnico genovese è stata presa dopo un pareggio contro il Frosinone, terza in classifica, nonostante la squadra mantenga l’ottavo posto che garantisce l’accesso ai playoff. Questa scelta riflette un’incompatibilità profonda tra lo stile di guida del mister e le aspettative di una tifoseria abituata a figure più ruvide e dirette. L’amore mai sbocciato, come viene descritto nelle cronache locali, evidenzia come la gestione tecnica abbia prodotto risultati sportivi accettabili, portando la neopromossa al settimo posto nella stagione precedente e mantenendola nella zona utile anche ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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