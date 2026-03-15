A Cernusco, i premi Gelso d’oro sono stati assegnati a Moretti e Caldera durante la cerimonia dei Grandi, che si è tenuta alla Casa delle Arti. Questo evento ha segnato l’inizio ufficiale della Fiera di San Giuseppe, con la partecipazione di numerosi presenti. La premiazione ha celebrato le figure riconosciute come icone del territorio.

La cerimonia di premiazione dei Grandi di Cernusco si è svolta presso la Casa delle Arti, dando il via ufficiale alla Fiera di San Giuseppe. L’evento ha onorato figure chiave della comunità come l’ambientalista Giuseppe Moretti e il prevosto don Luigi Caldera, riconoscendo il loro impatto duraturo sul tessuto sociale ed ecologico della Martesana. L’atmosfera era carica di emozione quando sullo schermo è apparsa l’immagine di Giuseppe Moretti, scomparso alla fine del 2024. La sindaca Paola Colombo ha sottolineato come i valori promossi da Moretti nell’associazionismo sociale ed ecologico siano un patrimonio prezioso per il territorio. Il premio postumo Gelso d’oro è stato anche tributato a don Luigi Caldera, figura centrale nella realizzazione del Cine Teatro Agorà e nel rilancio di Radio Cernusco Stereo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cernusco: Gelso d’oro a Moretti e Caldera, due icone

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