Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 | orario dove vederla e ospiti

La cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026 si terrà al Cortina Curling Olympic Stadium, lo stesso impianto che ha ospitato le gare di curling durante i giochi. L'evento avrà un orario prestabilito e sarà trasmesso in diretta, permettendo al pubblico di seguire le fasi finali dell'evento. Ospiti e atleti parteciperanno alla conclusione di questa edizione dei Giochi Paralimpici.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, si concluderà la seconda edizione dei Giochi Paralimpici Invernali in Italia. Dopo un'altra giornata di gare, con le ultime medaglie assegnate, i riflettori si accenderanno sul Cortina Curling Olympic Stadium, la sede che ha ospitato le gare di wheelchair curling, per l'evento conclusivo di Milano Cortina 2026 per una cerimonia che creerà un fil rouge tra i primi Giochi Olimpici Invernali italiani di Cortina 1956 e l’edizione Paralimpica del 2026. Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio, costruito per i Giochi del 1956, si trasforma nel palcoscenico della Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi, uno show... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2026: orario, dove vederla e ospiti Articoli correlati Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla(Adnkronos) – Iniziano oggi, venerdì 6 marzo, le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con la cerimonia di apertura all'Arena di Verona. Cerimonia d’apertura Paralimpiadi 2026: orario, dove vederla e ospitiOggi, venerdì 6 marzo, la millenaria cornice dell’Arena di Verona si trasforma nel palcoscenico della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi... Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cerimonia di chiusura delle... Temi più discussi: Cerimonia di Chiusura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026: dove si svolge, a che ora e dove vedere; Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla; Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi, i dietro le quinte: Sarà una festa con tutte le bandiere; Cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi. Milano Cortina: domani la chiusura delle Paralimpiadi, Perathoner portabandiera azzurro alla cerimoniaCorsa contro il tempo dopo la finale del curling. Iascone: 'Atleti protagonisti'. Meloni domenica a Cortina per la chiusura dei Giochi (ANSA) ... ansa.it A che ora inizia cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programmaGuida completa alla cerimonia chiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in diretta tv e web, orario, scaletta, ospiti. style.corriere.it Lo Stadio Olimpico del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo ospita questa sera la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: #RaiPubblicaUtilità la rende accessibile a tutti! Seguila su Rai2 con sottotitoli a pagina 777 di Televideo, inter facebook Domani notte si terrà la cerimonia di premiazione degli #Oscar 2026. Sarà possibile seguirla in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 23:30 (red carpet) e 1:00 (cerimonia). x.com