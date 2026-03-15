Centro Carni corrono i ricavi | E ora guardiamo alla filiera

Centro Carni Company di Tombolo, in provincia di Padova, ha registrato un incremento di 40 milioni di euro nei ricavi in un solo anno. L’azienda, specializzata nel disosso di carne bovina, continua a espandersi e ora rivolge l’attenzione alla filiera completa. La crescita dei ricavi si accompagna a un maggiore interesse per le attività di lavorazione e distribuzione nel settore.

TOMBOLO (PADOVA) - Un balzo di 40 milioni di euro in un anno. Corre la padovana Centro Carni Company, l’industria della lavorazione della carne bovina, specializzata nel disosso. Mentre guarda con attenzione alla catena di fornitura. Da un lato per coordinarne i componenti, «e farli funzionare come gli ingranaggi di un orologio». Dall’altro per crescere: «Valutiamo di allargarci in ottica di filiera». Di acqua ne è passata sotto ai ponti da quel fatidico 1890, quando due famiglie avviarono una collaborazione nel commercio del bestiame vivo. I Pilotto e i Beghetto, i cognomi tra più diffusi nell’anagrafe del Comune di Tombolo. Dove il commercio della carne è insito nel dna degli abitanti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Centro Carni, corrono i ricavi: «E ora guardiamo alla filiera» Articoli correlati Filiera delle carni degli ungulati. Nuovo DisciplinarePERUGIA – La giunta regionale ha approvato la modifica e l’integrazione del "Disciplinare per la filiera delle carni di ungulati prelevati in regime... Milan, così Jashari post Como: “Meglio oggi che all’andata. Ora guardiamo alla prossima”Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto...