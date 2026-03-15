Cena a terra | solo il 44% usa ancora il tavolo

Una ricerca condotta da Ikea su oltre 31.000 persone in 31 paesi mostra che solo il 44% di loro utilizza ancora il tavolo per la cena. I dati indicano un cambiamento nelle abitudini di consumo alimentare, con molte persone che preferiscono mangiare in modo diverso rispetto al passato. Il rapporto evidenzia come le pratiche quotidiane siano evolute nel tempo.

Una ricerca globale condotta da Ikea su oltre 31.000 persone in 31 nazioni rivela un cambiamento radicale nelle abitudini di consumo dei pasti, segnando la fine del rituale tradizionale della cena a tavola. I dati indicano che meno della metà della popolazione si siede ancora alla mensa per mangiare, mentre la maggior parte preferisce consumare il cibo in spazi informali come il divano o il letto. Questo spostamento riflette una vita moderna caratterizzata da ritmi frenetici e spazi abitativi ridotti, dove la flessibilità diventa la nuova norma. Il pasto, storicamente simbolo di unità familiare, sta diventando sempre più fluido, frammentato e spesso solitario, con schermi digitali che occupano lo spazio fisico e mentale durante i momenti di nutrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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