C' è più solidarietà tra regimi che tra democrazie occidentali

In questa guerra, la solidarietà tra regimi appare più forte rispetto a quella tra le democrazie occidentali. Le alleanze tra i governi autoritari sembrano consolidarsi, mentre le democrazie mostrano divisioni e differenze di approccio. La preoccupazione principale riguarda chi potrebbe essere maggiormente colpito dalla situazione, più che gli attori diretti del conflitto.

In questa strana guerra chi potrebbe perdere di più non è una delle due parti in campo ma chi non lo è. Parlo dell'Europa che con il petrolio valutato oltre i 100 dollari a barile (per non parlare del gas) rischia di essere estremamente penalizzata dal conflitto. Gli Stati Uniti, infatti, essendo il maggior produttore di oro nero del mondo addirittura potrebbero guadagnarci da questo rialzo alle stelle. Certo anche in America è aumentata la benzina per le speculazioni delle grandi compagnie petrolifere a stelle e strisce, ma alla fine facendo i conti tra chi perde e chi guadagna il bilancio d'oltreoceano è sicuramente positivo. È stato lo stesso Trump ad ammetterlo candidamente con la faccia tosta che lo contraddistingue: "Faremo un sacco di soldi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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