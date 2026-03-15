Tra il 13 e il 14 marzo 2026, nel quartiere Cava Cuculera Nobile a Catanzaro, si è verificata una notte in cui si sono verificati episodi di furto di oro, causando paura tra i residenti. La notte ha portato a richieste di maggiori misure di sicurezza da parte dei cittadini, preoccupati per la loro incolumità. La situazione ha lasciato il quartiere in stato di allerta.

Una notte buia tra il 13 e il 14 marzo 2026 ha segnato un punto di non ritorno per i residenti del quartiere Cava Cuculera Nobile a Catanzaro. Ignoti hanno forzato l’accesso alla Cappella della Madonna delle Grazie, tagliando la grata d’ingresso e sottraendo ornamenti in oro dalla statua sacra. L’episodio non è isolato ma rappresenta l’apice di una serie di furti che negli ultimi mesi hanno eroso la tranquillità delle famiglie con figli. La richiesta che arriva dai cittadini è chiara: serve una presenza istituzionale più capillare per ripristinare la sicurezza nel territorio. Il simbolo violato e il danno materiale. Nella piccola chiesetta di Cava, luogo di aggregazione storica per la comunità, si è consumato un atto di vandalismo contro il patrimonio spirituale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava: oro rubato, paura dilagante e richieste di sicurezza

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