Cattaneo guida Iov | nuova legge salva il folklore lombardo

Il bergamasco Fabrizio Cattaneo è stato riconfermato alla guida di Iov Italia durante l’assemblea che si è svolta a Bergamo il 14 marzo. La nomina è avvenuta nel corso dell’incontro, alla presenza dei membri dell’associazione. Cattaneo mantiene così la posizione di leadership all’interno dell’organizzazione dedicata alla tutela del folklore lombardo. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della riunione.

Il bergamasco Fabrizio Cattaneo è stato confermato alla guida di Iov Italia durante l’assemblea tenutasi a Bergamo il 14 marzo. La riunione si è svolta nella Sala Viterbi della Provincia, con la partecipazione di circa quaranta delegati da tutta la penisola. L’evento ha segnato un momento cruciale per la tutela del patrimonio culturale immateriale lombardo e nazionale. La conferma di Cattaneo segue tre mandati precedenti, dimostrando una continuità gestionale che le istituzioni locali hanno accolto favorevolmente. Il nuovo consiglio include nomi come Marcello Perrone e Giancarlo Castagna tra i vicepresidenti, mentre la segreteria è affidata a Fabrizio Nicola. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cattaneo guida Iov: nuova legge salva il folklore lombardo Articoli correlati Leggi anche: Il bergamasco Fabrizio Cattaneo riconfermato alla guida di Iov Italia Liguria: CIA Imperia, Cattaneo guida il florovivaismo da 450M€.Mariangela Cattaneo è stata confermata Presidente di CIA Agricoltori Imperia, la più importante organizzazione agricola della provincia ligure, che...