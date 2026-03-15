A Catania, un uomo di 57 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, già denunciato in precedenza dalla sua ex compagna per averla molestata e minacciata, è stato fermato in relazione alle continue condotte nei confronti della ex compagna. Le autorità hanno agito per interrompere le molestie reiterate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Continuano le molestie nei confronti dell’ex compagna. La Polizia di Stato ha eseguito un’ ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo catanese di 57 anni, già denunciato dalla sua ex compagna per molestie. L’uomo, nonostante il precedente provvedimento, avrebbe continuato a importunare e minacciare la vittima. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il 57enne è stato posto agli arresti domiciliari e munito di braccialetto elettronico, sostituendo il precedente divieto di avvicinamento alla donna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe compiuto ripetuti appostamenti, generando nella vittima paura per la propria incolumità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, continua a molestare e minacciare l’ex compagna: 57enne arrestato

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