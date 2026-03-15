A Castelnuovo del Garda, le forze dell’ordine hanno intercettato un tentativo di traffico illecito di 28 cuccioli di animali domestici. L’operazione si è svolta nel territorio veneto, portando al sequestro di tutti i cuccioli coinvolti. Nessun dettaglio sulle modalità dell’intervento o sui soggetti coinvolti. La vicenda riguarda esclusivamente il blocco di un traffico di animali.

Nel cuore del territorio veneto, precisamente a Castelnuovo del Garda, le forze dell’ordine hanno bloccato un traffico illecito di animali domestici. La polizia stradale ha intercettato un mezzo pesante proveniente dall’Europa orientale, all’interno del quale erano stipati 28 cuccioli di razza in condizioni critiche. L’età di questi piccoli varia tra i 40 e i 60 giorni, rendendoli estremamente vulnerabili durante il trasporto. I documenti che accompagnavano il carico sono stati identificati come contraffatti dalle autorità competenti. L’azione ha portato al sequestro immediato degli animali, ora divisi tra due strutture sanitarie per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo del Garda: 28 cuccioli salvati da traffico

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